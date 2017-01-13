Цього року дотація Пенсійного фонду з держбюджету становитиме 142 млрд грн - П.Розенко

"Кожен рік рівень оплати праці і рівень мінімальної заробітної плати в Україні буде зростати поки ми не вийдемо на, скажімо, достойну оплату праці. Безумовно, ми очікуємо внаслідок детінізації ринку праці, внаслідок підняття мінімалки, надходження додаткового ресурсу до Пенсійного фонду і таким чином у нас з'явиться неінфляційний ресурс, який ми зможемо використати і для підвищення пенсійного забезпечення наших громадян. Внаслідок підняття мінімальної зарплати ми очікуємо на зменшення дефіциту бюджету Пенсійного фонду в цьому році на 10 млрд грн. Таким чином у цьому році дотація Пенсійного фонду з держбюджету становитиме понад 142 млрд грн, що на 10 млрд менше, ніж у 2016 році. І весь додатковий ресурс, яким ми отримаємо, зможемо використати на окремі пенсійні програми", - розповів він.

Як повідомляв УНН, віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко заявив 10 січня, що питання осучаснення пенсій в Україні буде одним із перших проектів уряду до реалізації в соціальній сфері в 2017 році.