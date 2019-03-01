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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Цену на газ для промышленности в марте снизили на около 15%

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 марта. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" снизила на 14,5-15,1% цены на природный газ, которые будут действовать с 1 марта 2019 года для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу компании.

"Нафтогаз" предлагает газ по цене 7 405,00 - 8 160,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами). По сравнению с ценами на февраль 2019 года, в марте цены уменьшены на 14,5-15,1%", - сообщили в НАК.

Указано, что предложенные цены на природный газ с ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" снизила на 3,2-3,3% цены на газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования в феврале.

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