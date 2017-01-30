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Цены в маршрутках выросли, потому что власть подняла акциз на топливо - эксперт

Киев • УНН

 • 8665 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. С 1 января 2017 г. в Украине введены новые ставки акциза на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ, что в конечном варианте является одной из причин роста цен на проезд в маршрутках. Об этом в комментарии УНН сказал эксперт по энергетическим вопросам Сергей Дяченко.

"Повышение акцизов - это один из факторов, почему поднялись цены на проезд в маршрутках. Имеем сейчас рост цен на топливо, что произошло в результате курсовых колебаний и поднятия акцизов. И, соответственно, повышение цен на проезд в маршрутках - это прямое следствие повышения цен на топливо. Поднятие цен на проезд в маршрутках - это еще и следствие инфляционных процессов, происходящих в Украине", - пояснил он.

С.Дяченко также отметил, что с пониманием относится к позиции правительства относительно повышения акцизов, как к одному из механизмов наполнения бюджета. Однако, по мнению эксперта, нужно искать другие пути, ведь в конечном варианте это разрушает и без того слабую экономику.

"Я понимаю правительство, понимаю, что надо бюджет каким образом наполнять, но это путь раскрутки спирали инфляции. Они (правительство - ред.) сейчас сделали шаг, который стимулирует инфляцию. Сдерживать ее (инфляцию - ред.) будут монетарными средствами - поднятие учетной ставки, оставить промышленность без кредитов. Поэтому, повторюсь, что я с пониманием отношусь к нуждам наполнения бюджета, но должны быть какие-то разумные границы, потому что в конечном варианте разрушается экономика. Фискальная функция налогов должна быть не только фискальной, но и стимулирующей, у нас фискальная сторона сегодня преобладает во всем", - сказал он.

С.Дяченко также добавил, что на сегодня уже заложены три основных фактора, которые могут спровоцировать дальнейшее подорожание цен на топливо.

"Есть два фактора сегодня, которые могут спровоцировать еще большее подорожание цен на топливо - обвал курса и акцизы. Плюс инфляция, которая также стимулирует повышение цен на все. А с начала года в Украине уже включены очень мощные инфляционные рычаги", - отметил он.

Напомним, по словам эксперта Л.Косянчука, операторы рынка горючего не заинтересованы в повышении цен на бензин.

От повышения стоимости горючего выигрывает только государство, отметил он.

Также напомним, на эксплуатацию авто украинцы тратят около 65% своего дохода.

При этом эксперты прогнозируют, что стоимость топлива будет расти и дальше.

Не исключают они и подорожания сжиженного газа.

Украинские Национальные Новости

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