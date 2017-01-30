Ціни у маршрутках виросли, бо влада підняла акциз на пальне – експерт

"Підвищення акцизів – це один із факторів, чому піднялися ціни на проїзд у маршрутках. Маємо зараз зростання цін на пальне, що відбулося внаслідок курсових коливань і підняття акцизів. І, відповідно, підняття цін на проїзд у маршрутках - це є прямий наслідок підняття цін на пальне. Підняття цін на проїзд у маршрутках – це ще й наслідок інфляційних процесів, які тривають в Україні", - пояснив він.

С.Дяченко також зазначив, що із розумінням ставиться до позиції уряду щодо підняття акцизів, як до одного з механізмів наповнення бюджету. Проте, на думку експерта, потрібно шукати інші шляхи, адже у кінцевому варіанті це руйнує і без того слабку економіку.

"Я розумію уряд, розумію, що треба бюджет якимось чином наповнювати, але це є шлях розкручення спіралі інфляції. Вони (уряд – ред.) зараз зробили крок, який стимулює інфляцію. Стримувати її (інфляцію – ред.) будуть монетарними засобами – підняття облікової ставки, що залишити промисловість без кредитів. Тому, повторююсь, що я із розумінням ставлюся до потреб наповнення бюджету, але мають бути якісь розумні границі, бо у кінцевому варіанті руйнується економіка. Фіскальна функція податків мусить бути не тільки фіскальною, але й стимулюючою, у нас фіскальна сторона сьогодні переважає в усьому", - сказав він.

С.Дяченко також додав, що на сьогодні вже закладені три основні фактори, які можуть спровокувати подальше подорожчання цін на пальне.

"Є два фактори на сьогодні, які можуть спровокувати іще більше подорожчання цін на пальне – обвал курсу та акцизи. Плюс інфляція, яка також стимулює підвищення цін на все. А з початку року в Україні вже включені дуже потужні інфляційні важелі", - відзначив він.

Нагадаємо, за словами експерта Л.Косянчука, оператори ринку пального не зацікавлені у підвищенні цін на бензини.

Від підвищення вартості пального виграє лише держава, зауважив він.

Також нагадаємо, на експлуатацію авто українці витрачають близько 65% свого доходу.

При цьому експерти прогнозують, що вартість пального ростиме й надалі.

Не виключають вони і подорожчання скрапленого газу.