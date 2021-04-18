Цены на яблоки за год выросли почти на 18%
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Украине за год яблоки подорожали на 17,86% - с 17,30 грн/кг в марте прошлого года в 20,39 грн/кг в марте этого года. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, сообщает УНН.
Детали
В феврале цены на яблоки составляли 19,76 грн/кг, таким образом за месяц они подорожали на 3,19%.
С начала года яблоки добавляли в цене ежемесячно и подорожали в целом на 6,87% - с 19,08 грн/кг в январе до 20,39 грн/кг в марте.
Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Дополнение
На потребительском рынке в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,1%. Больше всего (на 9,7%) подорожало подсолнечное масло. На 4,8-1,0% выросли цены на сахар, фрукты, продукты переработки зерновых, рис, хлеб, мясо и мясопродукты, овощи, масло, кисломолочную продукцию, сало, рыбу и продукты из рыбы. В то же время на 0,6% подешевели яйца.