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Цены на яблоки за год выросли почти на 18%

Цены на яблоки за год выросли почти на 18%

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Украине за год яблоки подорожали на 17,86% - с 17,30 грн/кг в марте прошлого года в 20,39 грн/кг в марте этого года. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, сообщает УНН.

Детали

В феврале цены на яблоки составляли 19,76 грн/кг, таким образом за месяц они подорожали на 3,19%.

С начала года яблоки добавляли в цене ежемесячно и подорожали в целом на 6,87% - с 19,08 грн/кг в январе до 20,39 грн/кг в марте.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Дополнение

На потребительском рынке в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,1%. Больше всего (на 9,7%) подорожало подсолнечное масло. На 4,8-1,0% выросли цены на сахар, фрукты, продукты переработки зерновых, рис, хлеб, мясо и мясопродукты, овощи, масло, кисломолочную продукцию, сало, рыбу и продукты из рыбы. В то же время на 0,6% подешевели яйца.

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