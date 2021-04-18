Ціни на яблука за рік зросли на майже 18%

Деталі

У лютому ціни на яблука становили 19,76 грн/кг, тож за місяць вони подорожчали на 3,19%.

З початку року яблука додавали в ціні щомісяця і подорожчали в цілому на 6,87% - з 19,08 грн/кг у січні до 20,39 грн/кг у березні.

Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Доповнення

На споживчому ринку в березні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,1%. Найбільше (на 9,7%) подорожчала соняшникова олія. На 4,8–1,0% зросли ціни на цукор, фрукти, продукти переробки зернових, рис, хліб, м’ясо та м’ясопродукти, овочі, масло, кисломолочну продукцію, сало, рибу та продукти з риби. Водночас на 0,6% подешевшали яйця.