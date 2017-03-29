Цены на сжиженный газ продолжают медленно снижаться - мониторинг АЗС

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КИЕВ. 29 марта. УНН. По данным мониторинга цен на горючее на украинских АЗК, по состоянию на 29 марта, средняя стоимость бензина марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 26,91 грн за литр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные мониторинга компании WOG.

Так, средняя цена на бензин марки А-92 на АЗК WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 25,91 грн. А-95+ на указанных АЗК стоит в среднем 28,05, а дизтопливо - в среднем 23,87 грн за литр.

В то же время, средняя стоимость горючего марки А-92 на таких АЗК, как Амик, TNK-BP и KLO составляет 23,78 грн за литр, А-95 - 24,68 грн за литр, А-95 + - 26 41 грн за литр. Средняя стоимость дизтоплива составляет 22,18 грн за литр.

На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal, средняя стоимость горючего марки А-92 составляет 22,51 грн за литр, А-95 - 23,01, А-95 + - 23,48 грн за литр и дизтопливо - 20,97 грн за литр.

Цены на сжиженный газ

На таких АЗК, как WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar, средняя стоимость автомобильного газа составляет 11,43 грн за литр;

на АЗС Амик, TNK-BP и KLO - 10,79 грн на литр;

на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal - 10,64 грн на литр.

Напомним, как сообщал УНН, по показателям импорта в январе-феврале 2017 года в тройку крупнейших импортеров бензина вошли: группа компаний WOG БНК-Украина и АМИК-Украина.

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