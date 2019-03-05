Цены на сало идут вверх: за год плюс 14%

По состоянию на 5 марта, 1 кг сала стоит в среднем 132,3 грн.

Отметим, что за год в Украине подорожало большинство социальных продуктов питания. Так, мука выросла в цене на 16,2%, до 13,6 грн за кг, масло - на 10,1%, до 206,4 грн за кг, макароны - на 18,5%, до 43,6 грн за кг, сметана - на 12,8%, до 63,9 грн за литр.

При этом, за год в Украине упали цены на крупы гречневые - на 10,9%, до 22,1 грн за кг, сахар - на 5,2%, до 15,9 грн за кг и яйца - на 4,4%, до 32,8 грн за десяток.

Напомним, как писал УНН, в разных регионах Украины стоимость сала отличается более чем в два раза. В частности, если в Тернопольской области, по состоянию на февраль, "украинский продукт" стоил 50,9 грн за кг, то в столице - 119,9 грн за кг.

В целом, в Украине сало стоит уже дороже, чем в ЕС.

По словам депутата Сергея Тригубенко, среди факторов, которые этому способствуют: инфляционные процессы и эпидемия африканской чумы свиней (АЧС).

"Болезнь обусловила уничтожение более 32 тыс. голов свиней, и это только по официальным данным. На этом фоне рекордно вырос импорт свинины в Украину из-за границы. За прошлый год мы увеличили показатели импорта в 5 раз! И думаю, что это еще не предел", - сказал он.