Ціни на сало йдуть угору: за рік плюс 14%
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня УНН. За рік сало в Україні подорожчало на 13,8%. Про це свідчать дані інфляційного барометра, передає УНН.
Станом на 5 березня, 1 кг сала коштує в середньому 132,3 грн.
Зазначимо, що за рік в Україні подорожчало більшість соціальних продуктів харчування. Так, борошно зросло в ціні на 16,2%, до 13,6 грн за кг, масло - на 10,1%, до 206,4 грн за кг, макарони - на 18,5%, до 43,6 грн за кг, сметана - на 12,8%, до 63,9 грн за літр.
При цьому, за рік в Україні впали ціни на крупи гречані - на 10,9%, до 22,1 грн за кг, цукор - на 5,2%, до 15,9 грн за кг та яйця - на 4,4%, до 32,8 грн за десяток.
Нагадаємо, як писав УНН, у різних регіонах України вартість сала різниться більш ніж у два рази. Зокрема, якщо у Тернопільській області, станом на лютий, "український продукт" коштував 50,9 грн за кг, то у столиці - 119,9 грн за кг.
Загалом, в Україні сало коштує вже дорожче, аніж в ЄС.
За словами депутата Сергія Тригубенка, серед факторів, які цьому сприяють: інфляційні процеси та епідемія африканської чуми свиней (АЧС).
"Хвороба зумовила знищення більш як 32 тис. голів свиней, і це лише за офіційними даними. На цьому фоні рекордно зріс імпорт свинини в Україну з-за кордону. За минулий рік ми наростили показники імпорту у 5 разів! І думаю, що це ще не межа", - сказав він.