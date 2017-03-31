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Цены на продукты к Пасхе подскочат на 15% - эксперт

Цены на продукты к Пасхе подскочат на 15% - эксперт

Киев  •  УНН

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Перед праздником возможно подорожание яиц и мяса

КИЕВ. 31 марта. УНН. К пасхальным праздникам цены на продукты могут вырасти не более чем на 15 процентов и пойдут на убыль сразу после Пасхи. Об этом в комментарии УНН сообщил исполнительный директор Всеукраинской общественной организации "Союз потребителей Украины" Максим Несмеянов.

"Магазины сделают маркетинговый ход, пройдет определенное подорожание на короткий период, а после праздников мы увидим акционные предложения, или на Пасху, когда продавцы поймут, что время снижать стоимость. Подорожание происходит на процентов 15, затем идет скидка 10 процентов на праздник, чтобы привлечь максимум покупателей, а после праздников все восстанавливается, приходит в нормальное состояние", - сообщил эксперт.

Он отметил, что возможно подорожание по яйцам, по мясу, как всегда перед праздниками.

"Я думаю больше (15% - ред.) не поднимут. Покупательная способность и так достаточно низкая. Такие (повышение цен - ред.), которые для глаза не особо заметно", - подчеркнул М.Несмиянов.

В свою очередь директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко не прогнозирует повышения цен на продукты к пасхальным праздникам, но отмечает, что на отдельные товары будут даже некоторые скидки.

"Сейчас цена на яйца нестабильна. Она не будет повышаться. Она может остаться такой, как есть, или несколько снизиться - копеек на 50-70. Это наш главный продукт на Пасху. Мука сейчас не меняется в цене, поэтому я не рассчитываю, что оно на Пасху будет дорожать. Что касается кагора ... за счет конкуренции цена также повышаться не будет. Цена на курятину сейчас стабильная и я не ожидаю, что она сейчас может повыситься, так как она более или менее, близка к европейской цене, а именно к цене Польши и ей повышаться также некуда. Что касается свинины, здесь ситуацию спрогнозировать трудно ... У нас бывают недели, когда цена падает, а на следующей неделе она растет. Поэтому сейчас цену невозможно спрогнозировать, 50 на 50 ... По сыру, мы можем рассчитывать снижение цены, возможно уже до 5 грн", - отметил эксперт.

Он добавил, что в этом году снижение или повышение цены никак не связано с праздником.

"Здесь только глобальные тенденции с перепроизводством или такая цена, что люди не могут покупать, поэтому производители начинают делать скидки. Поэтому с праздником сейчас никакой продукт не связан", - добавил А.Дорошенко.

Напомним, по расчетам ученых Института аграрной экономики, стоимость Пасхальную корзину 2016 составляла около 349 грн.

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