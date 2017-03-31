Ціни на продукти до Великодня підскочать на 15% - експерт

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Перед святом можливе подорожання яєць та м’яса

КИЇВ. 31 березня. УНН. До великодніх свят ціни на продукти можуть зрости не більше ніж на 15 відсотків та підуть на спад відразу після Пасхи. Про це у коментарі УНН повідомив виконавчий директор Всеукраїнської громадської організації “Союз споживачів України” Максим Несміянов.

“Магазини зроблять маркетинговий хід, пройде певне подорожчання на короткий період, а після свят ми побачимо акційні пропозиції, або на Пасху, коли продавці зрозуміють, що час знижувати вартість. Подорожчання відбувається на відсотків 15, потім йде знижка 10 відсотків на свято, щоб привабити максимум покупців, а після свят все відновлюється, приходить в нормальний стан”, — повідомив експерт.

Він зазначив, що можливі подорожчання по яйцям, по м’ясу, як завжди перед святами.

“Я думаю більше (15 % — ред.) не піднімуть. Купівельна спроможність і так досить низька. Такі (підвищення цін — ред.), які для ока не особливо помітно”, — наголосив М.Несміянов.

У свою чергу директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко не прогнозує підвищення ціна на продукти до великодніх свят, а зазначає, що на окремі товари будуть навіть деякі знижки.

“Зараз ціна на яйця нестабільна. Вона не буде підвищуватись. Вона може залишитись такою як є, або дещо знизитись - копійок на 50-70. Це наш головний продукт на Пасху. Борошно зараз не змінюється в ціні, тому я не розраховую, що воно на Пасху буде дорожчати. Що стосується кагору, ... за рахунок конкуренції ціна також підвищуватись не буде. Ціна на курятину зараз стабільна і я не очікую, що вона зараз може підвищитись, тому що вона, більш-менш, є близькою до європейської ціни, а саме до ціни Польщі і їй підвищуватись також немає куди. Що стосується свинини, тут ситуацію спрогнозувати важко... У нас бувають тижні, коли ціна падає, а на наступний тиждень вона зростає. Тому зараз ціну неможливо спрогнозувати, 50 на 50... По сиру, ми можемо розраховувати зниження ціни, можливо вже до 5 грн”, — зазначив експерт.

Він додав, що в цьому році зниження або підвищення ціни, ніяк не пов’язане зі святом.

“Тут лише глобальні тенденції з перевиробництв або така ціна, що люди не можуть купувати, тому виробники починають робити знижки. Тому зі святом зараз ніякий продукт не пов’язаний”, — додав О.Дорошенко.

Нагадаємо, за розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, вартість Великоднього кошика 2016 року становила близько 349 грн.

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