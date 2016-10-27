Цены на топливо в течение суток не изменились - мониторинг АЗС

Так, средняя цена на бензин марки А-92 на АЗС WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 23,83 грн. А-95 + на указанных АЗС стоит в среднем 25,99, а дизтопливо - в среднем 21,87 грн за литр.

В то же время средняя стоимость топлива марки А-92 на таких АЗС, как Амик, TNK-BP и KLO составляет 22,46 грн за литр, А-95 - 23,29 грн за литр, А-95 + - 24,66 грн за литр. Средняя стоимость дизтоплива составляет 20,32 грн за литр.

На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal, средняя стоимость топлива марки А-92 составляет 21,44 грн за литр, А-95 - 21,94, А-95 + - 22,44 грн за литр и дизтопливо - 18,84 грн за литр.

Цены на сжиженный газ:

на таких АЗС, как WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar, средняя стоимость автомобильного газа составляет 12,02 грн за литр;

на АЗС Амик, TNK-BP и KLO - 11,47 грн на литр;

на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal - 11,27 грн на литр.

Напомним, как сообщал УНН, по оценкам экспертов, цены на автогаз сегодня являются справедливыми.