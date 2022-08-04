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Цены на нефть возобновляются после падения почти до 6-месячного минимума

Цены на нефть возобновляются после падения почти до 6-месячного минимума

Киев • УНН

 • 146257 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре в четверг утром во время торгов выросли в цене до 96,95 доллара за баррель, сообщает УНН со ссылкой на данные торгов.

По данным Bloomberg по состоянию на 8:20, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,18%.

При этом цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 90,91 доллара за баррель, прибавив 0,28%.

Детали

Цены на нефть выросли в четверг, на фоне того, как опасения по поводу предложения спровоцировали отскок от многомесячных минимумов, достигнутых на предыдущей сессии после того, как данные США сигнализировали о слабом спросе на горючее, пишет Reuters.

Обе марки упали в цене до самого низкого уровня с февраля на предыдущей сессии после того, как данные из США показали, что запасы нефти и бензина неожиданно выросли на прошлой неделе, а также после того, как ОПЕК+ согласилась повысить целевой уровень добычи нефти на 100 тыс. баррелей в сутки, что составляет примерно 0,1% мирового спроса на нефть.

Украинские Национальные Новости

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