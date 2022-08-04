Ціни на нафту відновлюються після падіння до майже 6-місячного мінімуму

За даними Bloomberg станом на 8:20, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,18%.

При цьому ціна вересневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 90,91 долара за барель, додавши 0,28%.

Деталі

Ціни на нафту зросли в четвер, на тлі того, як побоювання щодо пропозиції спровокували відскок від багатомісячних мінімумів, досягнутих на попередній сесії після того, як дані США сигналізували про слабкий попит на пальне, пише Reuters.

Обидві марки впали в ціні до найнижчого рівня з лютого на попередній сесії після того, як дані з США показали, що запаси нафти і бензину несподівано зросли минулого тижня, а також після того, як ОПЕК+ погодилася підвищити цільовий рівень видобутку нафти на 100 тис. барелів на добу, що становить приблизно 0,1% світового попиту на нафту.