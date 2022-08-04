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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Ціни на нафту відновлюються після падіння до майже 6-місячного мінімуму

Ціни на нафту відновлюються після падіння до майже 6-місячного мінімуму

Київ • УНН

 • 146263 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у жовтні у четвер зранку під час торгів зросли в ціні до 96,95 долара за барель, повідомляє УНН з посиланням на дані торгів.

За даними Bloomberg станом на 8:20, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,18%.

При цьому ціна вересневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 90,91 долара за барель, додавши 0,28%.

Деталі

Ціни на нафту зросли в четвер, на тлі того, як побоювання щодо пропозиції спровокували відскок від багатомісячних мінімумів, досягнутих на попередній сесії після того, як дані США сигналізували про слабкий попит на пальне, пише Reuters.

Обидві марки впали в ціні до найнижчого рівня з лютого на попередній сесії після того, як дані з США показали, що запаси нафти і бензину несподівано зросли минулого тижня, а також після того, як ОПЕК+ погодилася підвищити цільовий рівень видобутку нафти на 100 тис. барелів на добу, що становить приблизно 0,1% світового попиту на нафту.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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