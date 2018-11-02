Цены на нефть возобновили рост
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе в пятницу утром выросли в цене до 73,33 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:00, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,60%.
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При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 63,81 доллара за баррель, прибавив 0,19%.
Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.
Как сообщал УНН, недавний стремительный рост цен на нефть является одним из факторов, которые повлияют на потребительскую инфляцию в Украине в следующем году.