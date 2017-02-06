Цены на бензин могут вырасти до 30 грн за литр во втором полугодии - эксперт

"Есть три фактора: рост цен на нефть, падение нацвалюты и повышение акциза. Все они будут негативно влиять на стоимость бензина и дальше. Крупные сети заправок уже поняли цены. Вероятно, в течение февраля продолжится удорожание бензинов и дизтоплива, но не такими темпами, как в январе, тем более, причин для укрепления гривны не видно.

Во втором полугодии цены вырастут еще больше и могут достичь неприятной отметки в 30 гривен за литр А-95. Дизельное топливо будет немного дешевле", - рассказал Д.Марунич.

Напомним, как сообщал УНН, на факты выявления некачественного дизтоплива Институтом потребительских экспертиз, Госпродпотребслужба до сих пор не отреагировала.

Также напомним, по словам эксперта Г.Рябцева, в Украине продолжают штрафовать легальных игроков топливного рынка, игнорируя "серых".