Цены на бензин могут вырасти до 30 грн за литр во втором полугодии - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Во второй половине 2016 года в Украине бензин может подорожать до 30 гривен за литр, или на 10% от его сегодняшней стоимости. Об этом в комментарии УНН рассказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.
"Есть три фактора: рост цен на нефть, падение нацвалюты и повышение акциза. Все они будут негативно влиять на стоимость бензина и дальше. Крупные сети заправок уже поняли цены. Вероятно, в течение февраля продолжится удорожание бензинов и дизтоплива, но не такими темпами, как в январе, тем более, причин для укрепления гривны не видно.
Во втором полугодии цены вырастут еще больше и могут достичь неприятной отметки в 30 гривен за литр А-95. Дизельное топливо будет немного дешевле", - рассказал Д.Марунич.
Напомним, как сообщал УНН, на факты выявления некачественного дизтоплива Институтом потребительских экспертиз, Госпродпотребслужба до сих пор не отреагировала.
Также напомним, по словам эксперта Г.Рябцева, в Украине продолжают штрафовать легальных игроков топливного рынка, игнорируя "серых".