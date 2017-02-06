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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Ціни на бензин можуть зрости до 30 грн за літр у другому півріччі — експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. У другій половині 2016 року в Україні бензин може подорожчати до 30 гривень за літр, або на 10% від його сьогоднішньої вартості. Про це у коментарі УНН розповів співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич.

Ціни на бензин можуть зрости до 30 грн за літр у другому півріччі — експерт

“Є три фактори: зростання цін на нафту, падіння нацвалюти і підвищення акцизу. Всі вони будуть негативно впливати на вартість бензину і далі. Великі мережі заправок вже зрозуміли ціни. Ймовірно, протягом лютого продовжиться дорожчання бензинів і дизпалива, але не такими темпами, як в січні, тим більше, причин для зміцнення гривні не видно.

У другому півріччі ціни виростуть ще більше і можуть досягти неприємної позначки у 30 гривень за літр А-95. Дизельне паливо буде трохи дешевше”, — розповів Д.Марунич.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, на факти виявлення неякісного дизпалива Інститутом споживчих експертиз, Держпродспоживслужба досі не відреагувала.

Також нагадаємо, за словами експерта Г.Рябцева, в Україні продовжують штрафувати легальних гравців паливного ринку, ігноруючи “сірих”.

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