Ціни на бензин можуть зрости до 30 грн за літр у другому півріччі — експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. У другій половині 2016 року в Україні бензин може подорожчати до 30 гривень за літр, або на 10% від його сьогоднішньої вартості. Про це у коментарі УНН розповів співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич.
“Є три фактори: зростання цін на нафту, падіння нацвалюти і підвищення акцизу. Всі вони будуть негативно впливати на вартість бензину і далі. Великі мережі заправок вже зрозуміли ціни. Ймовірно, протягом лютого продовжиться дорожчання бензинів і дизпалива, але не такими темпами, як в січні, тим більше, причин для зміцнення гривні не видно.
У другому півріччі ціни виростуть ще більше і можуть досягти неприємної позначки у 30 гривень за літр А-95. Дизельне паливо буде трохи дешевше”, — розповів Д.Марунич.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, на факти виявлення неякісного дизпалива Інститутом споживчих експертиз, Держпродспоживслужба досі не відреагувала.
Також нагадаємо, за словами експерта Г.Рябцева, в Україні продовжують штрафувати легальних гравців паливного ринку, ігноруючи “сірих”.