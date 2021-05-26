Цена запрета: как прекращение авиасообщения с Беларусью ударит по Украине?

КИЕВ. 26 мая. УНН. По поручению президента Владимира Зеленского, Кабинет министров дал распоряжение прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью. С 26 мая Украина приостанавливает полеты и таможенные процедуры для пассажиров, которые летят из Украины в Беларусь или наоборот. Также, украинским авиакомпаниям будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси. Это стало реакцией на принудительную посадку самолета Ryanair, на борту которого находился Роман Протасевич, бывший главред протестного канала Nexta. Как прекращение авиасообщения с Беларусью ударит по всем участникам рынка, и кто понесет самые большие убытки? Разбирался УНН.

Национальный авиаперевозчик Беларуси “Белавиа”, согласно данным “Украэроруха”, в прошлом году был третьим по количеству выполненных в авиапространство Украины полетов (10644 полетов), это около 7,5% от всего авиационного трафика страны.

Национальный авиаперевозчик Беларуси “Белавиа”, согласно данным “Украэроруха”, в прошлом году была третьей по количеству выполненных в авиапространстве Украины полетов (10 644 полета), это около 7,5% от всего авиационного трафика страны. До запрета авиакомпания осуществляла 40 рейсов в неделю из Минска в оба аэропорта Киева, а также во Львов, Харьков и Одессу. Украинские аэропорты уже начинают подсчитывать убытки.

По словам Дениса Костржевского, главы совета директоров аэропорта “Киев” им.Сикорского (Жуляны), запрет приведет к снижению пассажиропотока и доходов аэропорта “Киев” им.Сикорского (Жуляны) на 10%. Однако в компании относятся к такому решению с пониманием и поддерживают решение власти.

Послушно выполнять запрет планируют и другие аэропорты, а также авиакомпании. К примеру, компания “Мотор Сич”, которая дважды в неделю выполняла рейсы по маршруту Минск-Запорожье, с cегодняшнего дня приостановила все рейсы. В компании SkyUp заявили, что безоговорочно будут действовать с требованиями украинского законодательства, поэтому SkyUp меняет маршруты рейсов, которые пролегали в воздушном пространстве Беларуси.

Авиакомпаниям придется перестроить свои маршруты, будет подорожание авиабилетов на некоторые направления, но все смогут перестроиться. После коронакризы и того состояния, в котором оказалась отрасль, это решение ничто “, - говорит он. На вопрос, стоит ли ожидать компенсации перевозчикам от государства, Фурса ответил отрицательно. “Компенсации точно ждать не стоит. Это правильное политическое решение, все это понимают. Никакого значительного удара ни для кого из украинской стороны нет. Есть люди, которым выгодно нагнетать”.

По словам экономиста Александра Савченко, убытки от прекращения для киевских аэропортов суммарно составят около 10-12 млн долларов.

“Безусловно, удар для авиаперевозчиков и аэропортов будет и им придется решать эту проблему самостоятельно, без помощи государства. Разве ситуация и без того не была плохая? Давайте вспомним, что „Борисполь“ в прошлом году получил полтора миллиарда чистого убытка. Хорошо сейчас себя будут чувствовать „Укрзализныця“ и автобусные перевозки, это решение значительно добавит им пассажиропоток”, — говорит он. Однако международные поезда УЗ не ходят с марта 2020. В компании заявили, что планируют восстанавливать направления с некоторыми странами, но войдет ли в их число Беларусь теперь под вопросом.

Нелегко придется пассажирам, которые активно использовали Минск, после запрета Украина авиасообщение с Россией в 2015 году. Инвестиционный банкир Джованни Сальветти, который несколько раз в месяц летает из Киева в Москву и обратно, рассказал УНН, что решение стало неожиданным и теперь снова придется перестраиваться.

“Опять нужно думать, как планировать свои рабочие поездки! Минск был кратчайшим путем. Другие маршруты, которые я использовал, были через Ригу, Варшаву или Вену. Стамбул тоже был хорошим маршрутом, но теперь он тоже заблокирован! Для украинских аэропортов будут краткосрочные экономические негативные последствия, поскольку „Белавиа“ является третьей авиакомпанией по объему перевозок в Украине. Так что аэропорты пострадают до тех пор, пока не будут установлены альтернативные маршруты. Для „Белавиа“ и международного аэропорта Минск мой прогноз выглядит гораздо хуже”, — резюмирует Сальветти.

С такой оценкой солидарны опрошенные УНН экономисты. Они озвучивают самые худшие прогнозы для “Белавиа” — банкротство, и потеря для Беларуси около 60-70 млн долларов транзитных платежей. По мнению Савченко, спешить с оценками убытками не стоит, так как это временное решение.

“Насколько я знаю, этим летом планировалось около 5 рейсов в день Минск-Киев, пока Украина не отменит решение, будут временные трудности для всех, но я более чем уверен, что это ненадолго — вопрос нескольких месяцев”, — говорит он. Однако Фурса считает, что запрет будет действовать, пока в Беларуси будет сохраняться лукашенковский режим.

“Не стоит ожидать быстрого отмены этого решения, я думаю это надолго. Аэропортам и авиакомпаниям нужно оперативно перестраиваться. Все понимают, что Украина не могла не присоединиться к авиационному бойкота”, — резюмирует он.