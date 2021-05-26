Ціна заборони: як припинення авіасполучення з Білоруссю вдарить по Україні?

КИЇВ. 26 травня. УНН. За дорученням президента Володимира Зеленського, Кабінет міністрів дав розпорядження припинити авіасполучення між Україною і Білоруссю. З 26 травня Україна призупиняє польоти і митні процедури для пасажирів, які летять з України в Білорусь або навпаки. Також, українським авіакомпаніям буде заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Білорусі. Це стало реакцією на примусову посадку літака Ryanair, на борту якого перебував Роман Протасевич, колишній головний редактор протестного каналу Nexta. Як припинення авіасполучення з Білоруссю вдарить по всіх учасниках ринку, і хто понесе найбільші збитки? Розбирався УНН.

Національний авіаперевізник Білорусі “Белавіа”, згідно з даними “Украероруху”, в минулому році був третім за кількістю виконаних в авіапростір України польотів (10 644 польотів), це близько 7,5% від усього авіаційного трафіку країни.

До заборони авіакомпанія здійснювала 40 рейсів на тиждень з Мінська в обидва аеропорти Києва, а також до Львова, Харкова та Одеси. Українські аеропорти вже починають підраховувати збитки. За словами Дениса Костржевського, глави ради директорів аеропорту “Київ” ім.Сікорского (Жуляни), заборона призведе до зниження пасажиропотоку і доходів аеропорту “Київ” ім.Сікорского (Жуляни) на 10%. Однак в компанії відносяться до такого рішення з розумінням і підтримують рішення влади.

Слухняно виконувати заборону планують і інші аеропорти, а також авіакомпанії. Наприклад, компанія “Мотор Січ”, яка двічі в тиждень виконувала рейси за маршрутом Мінськ-Запоріжжя, з сьогоднішнього дня призупинила всі рейси. У компанії SkyUp заявили, що безумовно будуть діяти до вимог українського законодавства, тому SkyUp змінює маршрути рейсів, які пролягали в повітряному просторі Білорусі.

Сергій Фурса, заступник директора з питань торгівлі цінними паперами Dragon Capital, говорить, що для України таке рішення може стати навіть виграшним. Наприклад, державна компанія “Украерорух”, яка закінчила минулий рік з чистим збитком 1,5 млрд гривень, тепер може наростити авіатрафік. “Найсильніший удар отримає Білорусь. Для нас це будуть несуттєві втрати.

Авіакомпаніям доведеться перебудувати свої маршрути, буде подорожчання авіаквитків на деякі напрямки, але всі зможуть перебудуватися. Після коронакризи і того стану, в якому опинилася галузь, це рішення ніщо”, — говорить він. На питання, чи варто чекати компенсації перевізникам від держави, Фурса відповів негативно. “Компенсації точно чекати не варто. Це правильне політичне рішення, всі це розуміють. Ніякого значного удару ні для кого з української сторони немає. Є люди, яким вигідно нагнітати”.

За словами економіста Олександра Савченко, збитки від припинення для київських аеропортів сумарно складуть близько 10-12 млн доларів. “Безумовно, удар для авіаперевізників і аеропортів буде та їм доведеться вирішувати цю проблему самостійно, без допомоги держави. Хіба ситуація і без того не була погана? Давайте згадаємо, що „Бориспіль“ в минулому році отримав півтора мільярда чистого збитку. Добре зараз себе будуть почувати „Укрзалізниця“ і автобусні перевезення, це рішення значно додасть їм пасажиропотік”, — говорить він. Однак міжнародні потяги УЗ не ходять з березня 2020. У компанії заявили, що планують відновлювати напрямки з деякими країнами, але чи увійде до їх числа Білорусь тепер під питанням.

Нелегко доведеться пасажирам, які активно використовували Мінськ, після заборони Україною авіасполучення з Росією в 2015 році. Інвестиційний банкір Джованні Сальветті, який кілька разів в місяць літає з Києва до Москви і назад, розповів УНН, що рішення стало несподіваним і тепер знову доведеться перебудовуватися.

“Знову потрібно думати, як планувати свої робочі поїздки! Мінськ був найкоротшим шляхом. Інші маршрути, які я використовував, були через Ригу, Варшаву або Відень. Стамбул теж був хорошим маршрутом, але тепер він теж заблокований! Для українських аеропортів будуть короткострокові економічні негативні наслідки, оскільки „Белавіа“ є третьою авіакомпанією за обсягом перевезень в Україні. Так що аеропорти постраждають до тих пір, поки не будуть встановлені альтернативні маршрути. Для „Белавіа“ і міжнародного аеропорту Мінськ мій прогноз виглядає набагато гірше”, — резюмує Сальветті.

З такою оцінкою солідарні опитані УНН економісти. Вони озвучують найгірші прогнози для “Белавіа” — банкрутство, і втрата для Білорусі близько 60-70 млн доларів транзитних платежів. На думку Савченко, поспішати з оцінками збитками не варто, так як це тимчасове рішення. “Наскільки я знаю, цього літа планувалося близько 5 рейсів в день Мінськ-Київ, поки Україна не скасує рішення, будуть тимчасові труднощі для всіх, але я більш ніж упевнений, що це ненадовго — питання декількох місяців”, — говорить він. Однак Фурса вважає, що заборона буде діяти, поки в Білорусі буде зберігатися лукашенківський режим. “Не варто очікувати швидкого скасування цього рішення, я думаю це надовго. Аеропортам і авіакомпаніям потрібно оперативно перебудовуватися. Всі розуміють, що Україна не могла не приєднатися до авіаційного бойкоту”, — резюмує він.