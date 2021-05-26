Ціна заборони: як припинення авіасполучення з Білоруссю вдарить по Україні?

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 7522 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
06:34 • 41195 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 127929 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 165790 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 149020 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 153228 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 105463 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 87372 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 199431 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89331 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
6.2м/с
81%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 81972 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 23247 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 36224 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 45127 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 61772 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 166129 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 199443 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 292054 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 457712 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 442534 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 12195 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 37031 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 42217 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 42482 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 43249 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

Ціна заборони: як припинення авіасполучення з Білоруссю вдарить по Україні?

Київ • УНН

 • 59622 перегляди

Національний авіаперевізник Білорусі “Белавіа”, згідно з даними “Украероруху”, в минулому році був третім за кількістю виконаних в авіапростір України польотів

Ціна заборони: як припинення авіасполучення з Білоруссю вдарить по Україні?

КИЇВ. 26 травня. УНН. За дорученням президента Володимира Зеленського, Кабінет міністрів дав розпорядження припинити авіасполучення між Україною і Білоруссю. З 26 травня Україна призупиняє польоти і митні процедури для пасажирів, які летять з України в Білорусь або навпаки. Також, українським авіакомпаніям буде заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Білорусі. Це стало реакцією на примусову посадку літака Ryanair, на борту якого перебував Роман Протасевич, колишній головний редактор протестного каналу Nexta. Як припинення авіасполучення з Білоруссю вдарить по всіх учасниках ринку, і хто понесе найбільші збитки? Розбирався УНН.

Національний авіаперевізник Білорусі “Белавіа”, згідно з даними “Украероруху”, в минулому році був третім за кількістю виконаних в авіапростір України польотів (10 644 польотів), це близько 7,5% від усього авіаційного трафіку країни.

До заборони авіакомпанія здійснювала 40 рейсів на тиждень з Мінська в обидва аеропорти Києва, а також до Львова, Харкова та Одеси. Українські аеропорти вже починають підраховувати збитки. За словами Дениса Костржевського, глави ради директорів аеропорту “Київ” ім.Сікорского (Жуляни), заборона призведе до зниження пасажиропотоку і доходів аеропорту “Київ” ім.Сікорского (Жуляни) на 10%. Однак в компанії відносяться до такого рішення з розумінням і підтримують рішення влади.

Слухняно виконувати заборону планують і інші аеропорти, а також авіакомпанії. Наприклад, компанія “Мотор Січ”, яка двічі в тиждень виконувала рейси за маршрутом Мінськ-Запоріжжя, з сьогоднішнього дня призупинила всі рейси. У компанії SkyUp заявили, що безумовно будуть діяти до вимог українського законодавства, тому SkyUp змінює маршрути рейсів, які пролягали в повітряному просторі Білорусі.

Сергій Фурса, заступник директора з питань торгівлі цінними паперами Dragon Capital, говорить, що для України таке рішення може стати навіть виграшним. Наприклад, державна компанія “Украерорух”, яка закінчила минулий рік з чистим збитком 1,5 млрд гривень, тепер може наростити авіатрафік. “Найсильніший удар отримає Білорусь. Для нас це будуть несуттєві втрати.

Авіакомпаніям доведеться перебудувати свої маршрути, буде подорожчання авіаквитків на деякі напрямки, але всі зможуть перебудуватися. Після коронакризи і того стану, в якому опинилася галузь, це рішення ніщо”, — говорить він. На питання, чи варто чекати компенсації перевізникам від держави, Фурса відповів негативно. “Компенсації точно чекати не варто. Це правильне політичне рішення, всі це розуміють. Ніякого значного удару ні для кого з української сторони немає. Є люди, яким вигідно нагнітати”.

За словами економіста Олександра Савченко, збитки від припинення для київських аеропортів сумарно складуть близько 10-12 млн доларів. “Безумовно, удар для авіаперевізників і аеропортів буде та їм доведеться вирішувати цю проблему самостійно, без допомоги держави. Хіба ситуація і без того не була погана? Давайте згадаємо, що „Бориспіль“ в минулому році отримав півтора мільярда чистого збитку. Добре зараз себе будуть почувати „Укрзалізниця“ і автобусні перевезення, це рішення значно додасть їм пасажиропотік”, — говорить він. Однак міжнародні потяги УЗ не ходять з березня 2020. У компанії заявили, що планують відновлювати напрямки з деякими країнами, але чи увійде до їх числа Білорусь тепер під питанням.

Нелегко доведеться пасажирам, які активно використовували Мінськ, після заборони Україною авіасполучення з Росією в 2015 році. Інвестиційний банкір Джованні Сальветті, який кілька разів в місяць літає з Києва до Москви і назад, розповів УНН, що рішення стало несподіваним і тепер знову доведеться перебудовуватися.

“Знову потрібно думати, як планувати свої робочі поїздки! Мінськ був найкоротшим шляхом. Інші маршрути, які я використовував, були через Ригу, Варшаву або Відень. Стамбул теж був хорошим маршрутом, але тепер він теж заблокований! Для українських аеропортів будуть короткострокові економічні негативні наслідки, оскільки „Белавіа“ є третьою авіакомпанією за обсягом перевезень в Україні. Так що аеропорти постраждають до тих пір, поки не будуть встановлені альтернативні маршрути. Для „Белавіа“ і міжнародного аеропорту Мінськ мій прогноз виглядає набагато гірше”, — резюмує Сальветті.

З такою оцінкою солідарні опитані УНН економісти. Вони озвучують найгірші прогнози для “Белавіа” — банкрутство, і втрата для Білорусі близько 60-70 млн доларів транзитних платежів. На думку Савченко, поспішати з оцінками збитками не варто, так як це тимчасове рішення. “Наскільки я знаю, цього літа планувалося близько 5 рейсів в день Мінськ-Київ, поки Україна не скасує рішення, будуть тимчасові труднощі для всіх, але я більш ніж упевнений, що це ненадовго — питання декількох місяців”, — говорить він. Однак Фурса вважає, що заборона буде діяти, поки в Білорусі буде зберігатися лукашенківський режим. “Не варто очікувати швидкого скасування цього рішення, я думаю це надовго. Аеропортам і авіакомпаніям потрібно оперативно перебудовуватися. Всі розуміють, що Україна не могла не приєднатися до авіаційного бойкоту”, — резюмує він.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика
Brent
$63.87
Bitcoin
$82,035.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.77
Золото
$3,132.65
Ethereum
$1,603.40