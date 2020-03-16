Цена нефти Brent упала ниже 30 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник в ходе торгов упали в цене ниже 30 долларов за баррель, впервые с начала 2016 года, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
Так, фьючерсы на нефть марки Brent по состоянию на 15:43 упали в цене до 29,71 доллара за баррель. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 12,23%.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мировой спрос на нефть сильно пострадал от нового коронавируса
При этом цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 28,41 доллара за баррель, потеряв 10,46%.
Добавим, мировой рынок нефти в начале прошлой недели, 9 марта, пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. Так, падение цен на нефть произошло после заявления Саудовской Аравии о планах значительно нарастить добычу нефти и предложить клиентам значительную скидку. Соответствующее решение Саудовская Аравия приняла после провала переговоров ОПЕК с другими добывающими странами, прежде всего с Россией.