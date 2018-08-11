Цена на сахар в июле упала почти на 20%

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При этом, по данным Госстатистики, в месячном измерении (июль к июню 2018 года) стоимость сахара, наоборот, выросла на 1,9%, а в январе-июле было зафиксировано падение цены на этот продукт на 16,4%.

Как сообщал УНН, по результатам семи месяцев 2018 года потребительская инфляция достигла 12,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.