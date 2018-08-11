Цена на сахар в июле упала почти на 20%
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В Украине в июле 2018 года цена на сахар снизилась на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины без учета временно неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей, а также оккупированного Крыма, передает УНН.
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При этом, по данным Госстатистики, в месячном измерении (июль к июню 2018 года) стоимость сахара, наоборот, выросла на 1,9%, а в январе-июле было зафиксировано падение цены на этот продукт на 16,4%.
Как сообщал УНН, по результатам семи месяцев 2018 года потребительская инфляция достигла 12,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.