Ціна на цукор у липні впала майже на 20%
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. В Україні у липні 2018 року ціна на цукор знизилася на 18,5% порівняно з аналогічним періодом 2017 року. Про це йдеться у повідомленні Державної служби статистики України без урахування тимчасово неконтрольованих територій Донецької та Луганської областей, а також окупованого Криму, передає УНН.
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При цьому, за даними Держстатистики, у місячному вимірі (липень до червня 2018 року) вартість цукру, навпаки, зросла на 1,9%, а в січні-липні було зафіксоване падіння ціни на цей продукт на 16,4%.
Як повідомляв УНН, за результатами семи місяців 2018 року споживча інфляція сягнула 12,1% проти аналогічного періоду минулого року.