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В эти выходные в Киеве пройдут сельскохозяйственные ярмарки

В эти выходные в Киеве пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Киев • УНН

 • 9018 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. В эти выходные, 28 и 29 января в Киеве пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки, на которых предусмотрена продажа сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки по всем группам товаров. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.

Так, ярмарки состоятся:

28 января (суббота) 2017 в:

Голосеевском районе - ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;
Дарницком районе - ул. Ревуцкого;
Деснянском районе - ул. Лисковская (в пределах улиц Милославской и Радунской), ул. М. Цветаевой (в пределах ул. Н. Закревского и просп. Маяковского)
Днепровском районе - ул. А. Малышко;
Оболонском районе - ул. Иорданская 1-9;
Печерском районе - ул. Московская, 31/33;
Подольском районе - ул. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);
Святошинском районе - ул. Григоровича-Барского, 7
Соломенском районе - ул. Стадионная (в пределах улиц Митрополита В. Липкивского и Богдановского)
Шевченковском районе - ул. Подвойского, 2-12.

29 января (воскресенье) 2017 в:

Голосеевском районе - ул. Маршала Конева (в пределах улиц Вильямса и Ломоносова);
Печерском районе - ул. И. Кудри (в пределах ул. Иоанна Павла II и Чигорина);
Святошинском районе - б-р Академика Вернадского, 79, ул. Верховинная, 81-91;
Соломенском районе - ул. Ф. Эрнста, 14-А;
Шевченковском районе - ул. Татарская, 32-38.

Украинские Национальные Новости

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