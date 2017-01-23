Цими вихідними в Києві пройдуть сільськогосподарські ярмарки
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Цими вихідними, 28 та 29 січня у Києві пройдуть традиційні сільськогосподарські ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки за всіма групами товарів. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
Так, ярмарки відбудуться:
28 січня (субота) 2017 року у:
Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
Деснянському районі – вул. Лісківська (в межах вулиць Милославської і Радунської), вул. М. Цвєтаєвої (у межах вул. М. Закревського та просп. В. Маяковського);
Дніпровському районі – вул. А. Малишка;
Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9;
Печерському районі – вул. Московська, 31/33;
Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
Святошинському районі – вул. Григоровича-Барського, 7;
Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Митрополита В. Липківського та Богданівської);
Шевченківському районі – вул. Подвойського, 2-12.
29 січня (неділя) 2017 року у:
Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Вільямса та Ломоносова);
Печерському районі – вул. І. Кудрі (в межах вул. Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);
Святошинському районі – б-р Академіка Вернадського, 79, вул. Верховинна, 81-91;
Солом’янському районі – вул. Ф. Ернста, 14-А;
Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.