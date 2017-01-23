Цими вихідними в Києві пройдуть сільськогосподарські ярмарки

Так, ярмарки відбудуться:

28 січня (субота) 2017 року у:

Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;

Дарницькому районі – вул. Ревуцького;

Деснянському районі – вул. Лісківська (в межах вулиць Милославської і Радунської), вул. М. Цвєтаєвої (у межах вул. М. Закревського та просп. В. Маяковського);

Дніпровському районі – вул. А. Малишка;

Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9;

Печерському районі – вул. Московська, 31/33;

Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

Святошинському районі – вул. Григоровича-Барського, 7;

Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Митрополита В. Липківського та Богданівської);

Шевченківському районі – вул. Подвойського, 2-12.

29 січня (неділя) 2017 року у:

Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Вільямса та Ломоносова);

Печерському районі – вул. І. Кудрі (в межах вул. Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);

Святошинському районі – б-р Академіка Вернадського, 79, вул. Верховинна, 81-91;

Солом’янському районі – вул. Ф. Ернста, 14-А;

Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.