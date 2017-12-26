Церковь горела в Винницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Пожар произошел в церкви в Винницкой области, вероятной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
Сообщение о том, что горит местная церковь Покровы Божьей матери, поступило от жителя села Уладовское Калиновского района области 25 декабря в 21:30.
Спасатели на месте установили, что на площади 180 кв. м горит крыша сооружения, переоборудованного под церковь.
В 22:19 пожар был локализован, в 22:56 - ликвидирован.
Вероятной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации системы печного отопления. Огнем уничтожены шиферная кровля по деревянной обрешетке на площади 180 кв. м. Во время пожара повреждено деревянно-глинобитное перекрытие на площади 30 кв. м, металлопластиковые окна и церковная утварь.
Пожар тушили 15 спасателей и две единицы техники.
Напомним, в Кропивницкому и Запорожье горели торговые павильоны.