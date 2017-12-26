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Церква горіла на Вінничині

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Пожежа сталася у церкві у Вінницькій області, ймовірною причиною стало порушення правил пожежної безпеки під час використання пічного опалення. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

Церква горіла на Вінничині

Повідомлення, що горить місцева церква Покрови Божої матері, надійшло від жителя села Уладівське Калинівського району області 25 грудня о 21:30.

Рятувальники на місці встановили, що на площі 180 кв. м горить дах споруди, переобладнаної під церкву.

О 22:19 пожежу локалізовано, о 22:56 - ліквідовано.

Ймовірною причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації системи пічного опалення. Вогнем знищено шиферну крівлю по дерев’яній обрешітці на площі 180 кв. м. Під час пожежі пошкоджено дерев’яно-вальковане перекриття на площі 30 кв. м, металопластикові вікна та церковне приладдя.

Загалом пожежу гасили 15 рятувальників та дві одиниці техніки.

Нагадаємо, у Кропивницькому та Запоріжжі горіли торгові павільйони.

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