Церемония вручения премии Emmy пройдет без ведущего
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Церемония вручения телевизионной премии Emmy Awards пройдет в сентябре без ведущего. Об этом заявил в среду в Лос-Анджелесе глава телеканала Fox Entertainment, который будет транслировать мероприятие, Чарли Колиер, передает УНН.
Он отметил, что многие популярные сериалы в этом году завершились или вскоре завершатся. По мнению Колиера, этому следует уделить внимание. По его оценкам, реплики ведущего и вступительное выступление займут около 15-20 минут. Как подчеркнул Колиер, слова которого приводит журнал Variety, организаторы рассмотрели целый ряд кандидатов на эту роль. "Но мы пришли к выводу, что в этом году, когда мы уделяем внимание такому большому числу шоу, стратегическим решением будет провести Emmy без ведущего", - добавил он.
Variety отмечает, что в последний раз Emmy вручали без ведущего в 2003 году. Тогда трансляцию также вел телеканал Fox.
Emmy - американская премия в области телевидения. Ее присуждают ежегодно в различных областях телеиндустрии. 71-я церемония вручения премии состоится 22 сентября в Лос-Анджелесе.
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