Український режисер Шилов став членом Європейської кіноакадемії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Український режисер та сценарист Юрій Шилов став членом Європейської кіноакадемії. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Держкіно України.
“Юрій Шилов — член Європейської кіноакадемії. Голова Держкіно Пилип Іллєнко вітає українського режисера Юрія Шилова з набуттям статусу академіка Європейської кіноакадемії”, — йдеться у повідомленні.
У прес-службі нагадали, що цьогоріч фільм Шилова “Панорама”, який став для режисера дебютом у повному метрі, представляв Україну у конкурсній програмі документальних фільмів 54-го Міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах.
Таким чином Шилов став 45 українцем-членом Європейської кіноакадемії. Перед цим, у червні місяці, членом академії став Наріман Алієв.
Нагадаємо, вручення премії Європейської кіноакадемії у 2021 році планують провести в Києві.
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