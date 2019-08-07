Украинский режиссер Шилов стал членом Европейской киноакадемии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Украинский режиссер и сценарист Юрий Шилов стал членом Европейской киноакадемии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госкино Украины.
“Юрий Шилов — член Европейской киноакадемии. Председатель Госкино Филипп Ильенко приветствует украинского режиссера Юрия Шилова с приобретением статуса академика Европейской киноакадемии”, — говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что в этом году фильм Шилова “Панорама”, который стал для режиссера дебютом в полном метре, представлял Украину в конкурсной программе документальных фильмов 54-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах.
Таким образом Шилов стал 45 украинцем-членом Европейской киноакадемии. Перед этим, в июне, членом академии стал Нариман Алиев.
Напомним, вручение премии Европейской киноакадемии в 2021 году планируют провести в Киеве.
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