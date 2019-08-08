Церемонія вручення премії Emmy пройде без ведучого

Він зазначив, що багато популярні серіали в цьому році завершилися або незабаром завершаться. На думку Коліера, цьому слід приділити увагу. За його оцінками, репліки ведучого і вступне виступ займуть близько 15-20 хвилин. Як підкреслив Коліер, слова якого наводить журнал Variety, організатори розглянули цілий ряд кандидатів на дану роль.“Але ми прийшли до висновку, що в цьому році, коли ми приділяємо увагу такому великому числу шоу, стратегічним рішенням буде провести Emmy без ведучого”, — додав він.

Variety зазначає, що в останній раз Emmy вручали без ведучого в 2003 році. Тоді трансляцію також вів телеканал Fox.

Emmy — американська премія в галузі телебачення. Її присуджують щорічно в різних областях телеіндустрії. 71-я церемонія вручення премії відбудеться 22 вересня в Лос-Анджелесі.

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