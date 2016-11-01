Центровой А.Лень провел результативную игру в сезоне НБА

В гостевом поединке против "Лос-Анджелес Клипперс" наш соотечественник совершил несколько попаданий со средней дистанции, с линии штрафной и отметился слэм-данком - 13 очков (4/13 двухочковые, 5/8 штрафные) при 5 подборах, 1 передаче и 1 перехвате.

Команда украинца потерпела уже четвертое подряд поражение в сезоне, уступив "Клипперс" 98:116.

Отметим, что на счету "Лос-Анджелес Клипперс" 3 победы и ни одного поражения в сезоне 2016-17.

Напомним, команда А.Леня потерпела третье подряд поражение в НБА.

Как сообщал УНН, самый результативный матч в карьере А.Лень провел в прошлом сезоне против "Орландо Мэджик" - 31 очко.