Центровий О.Лень провів найрезультативнішу гру в сезоні НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Український центровий БК "Фінікс Санс" Олексій Лень продемонстрував найкращу результативність у зустрічі нинішнього регулярного чемпіонату НБА, передає кореспондент УНН.
У гостьовому поєдинку проти "Лос-Анджелес Кліпперс" наш співвітчизник здійснив кілька влучань із середньої дистанції, зі штрафної лінії та відзначився слем-данком – 13 очок (4/13 двоочкові, 5/8 штрафні) при 5 підбираннях, 1 передачі та 1 перехопленню.
Команда українця зазнала вже четвертої підряд поразки в сезоні, поступившись "Кліпперс" 98:116.
Відзначимо, що на рахунку "Лос-Анджелес Кліпперс" 3 перемоги і жодного фіаско в сезоні 2016-17.
Нагадаємо, команда О.Леня зазнала третьої підряд поразки в НБА.
Як повідомляв УНН, найрезультативніший матч у кар’єрі О.Лень провів у минулому сезоні проти "Орландо Меджик" – 31 очко.