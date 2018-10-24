Центровой Лень получил травму перед матчем с "Далласом"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Центровой сборной Украины Алексей Лень может пропустить следующий матч “Атланты Хокс” в регулярном чемпионате НБА из-за травмы, сообщает УНН со ссылкой на CBS Sports.
В баскетболиста повреждения левого локтя. Если он и будет играть в следующем матче, то его ждет ограниченное количество времени и со скамейки запасных.
В следующем поединке “Атланта” 25 октября выступит против “Даллас Маверикс”. Матч станет открытием новой клубной арены “Хокс”.
Примечательно, что в текущем сезоне украинец в среднем за матч набирает 10,7 очков, 6,3 подбора, 2,7 передачи, 1,7 блок-шота.