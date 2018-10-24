Центровий Лень зазнав травми перед матчем з "Далласом"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Центровий збірної України Олексій Лень може пропустити наступний матч “Атланти Хокс” в регулярному чемпіонаті НБА через травму, інформує УНН з посиланням на CBS Sports.
У баскетболіста пошкодження лівого ліктя. Якщо він і гратиме в наступному матчі, то на нього чекає обмежена кількість часу і з лави запасних.
У наступному поєдинку “Атланта” 25 жовтня виступить проти “Даллас Маверікс”. Матч стане відкриттям нової клубної арени “Хокс”.
Примітно, що поточного сезону українець у середньому за матч набирає 10,7 очка, 6,3 підбирання, 2,7 передачі, 1,7 блок-шота.