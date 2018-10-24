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Центровий Лень зазнав травми перед матчем з "Далласом"

Центровий Лень зазнав травми перед матчем з "Далласом"

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Центровий збірної України Олексій Лень може пропустити наступний матч “Атланти Хокс” в регулярному чемпіонаті НБА через травму, інформує УНН з посиланням на CBS Sports.

У баскетболіста пошкодження лівого ліктя. Якщо він і гратиме в наступному матчі, то на нього чекає обмежена кількість часу і з лави запасних.

У наступному поєдинку “Атланта” 25 жовтня виступить проти “Даллас Маверікс”. Матч стане відкриттям нової клубної арени “Хокс”.

Примітно, що поточного сезону українець у середньому за матч набирає 10,7 очка, 6,3 підбирання, 2,7 передачі, 1,7 блок-шота.

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