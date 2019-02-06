Центровой Лень принял участие в победе "Атланты" над "Вашингтоном"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. "Атланта Хокс" центрового сборной Украины Алексея Леня одержала победу в поединке регулярного чемпионата с "Вашингтон Уизардс", сообщает корреспондент УНН.
Успешный стартовый отрезок помог в начале второй четверти с разгромным счетом лидировать "Атланте" над столичными баскетболистами (42:20). Гандикап в данном промежутке помог "ястребам" удержать положительные цифры на табло - 137:129.
Примечательно, что Лень провел маленький отрезок времени и набрал наименьшее количество очков в составе "Хокс" - 13:42 минуты и 2 очка (0/2 двухочковые, 2/2 штрафные) при 3 подборах, 1 передаче. Однако матч с "Вашингтоном" Лень завершил со вторым лучшим в команде показателем полезности ("+9").
Заметим, что "Атланта" занимает двенадцатое место в турнирной таблице Восточной конференции НБА. Следующий матч они проведут против одного из лидеров конференции "Торонто".