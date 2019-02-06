Центровий Лень взяв участь у перемозі "Атланти" над "Вашингтоном"

Успішний стартовий відрізок допоміг на початку другої чверті з розгромним рахунком лідирувати “Атланті” над столичними баскетболістами (42:20). Гандикап в даному проміжку допоміг “яструбам” втримати позитивні цифри на табло — 137:129.

Примітно, що Лень провів найменший відрізок часу та набрав найменшу кількість очок у складі “Хокс” — 13:42 хвилини і 2 очки (0/2 двоочкові, 2/2 штрафні) при 3 підбираннях, 1 передачі. Проте матч з “Вашингтоном” Лень завершив із другим кращим в команді показником корисності (“+9”).

Зауважимо, що “Атланта” займає 12-е місце в турнірній таблиці Східної конференції НБА. Наступний матч вони проведуть проти одного з лідерів конференції “Торонто”.