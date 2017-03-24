Центральный банк России снизил учетную ставку

"Инфляция снижается быстрее, чем прогнозировалось. По оценке за первые двадцать дней марта, годовые темпы прироста потребительских цен сократились до 4,3%, с 5,0% в январе 2017 года", - говорится в обосновании решения.

По данным Центрального банка России, замедлению инфляции способствовало укрепление рубля на фоне более высоких, чем ожидалось цен на нефть, сохранение интереса внешних инвесторов к вложениям в российские активы, а также снижение премии за риск.

В документе сделан прогноз роста валового внутреннего продукта России на 1-1,5% по итогам 2017 года и на 1-2% в 2018-2019 годах, с учетом текущей динамики восстановительных процессов и повышения устойчивости экономики страны к колебаниям внешнеэкономической конъюнктуры.

Отметим, следующее заседание совета директоров Банка России по уровню учетной ставки запланировано на 28 апреля 2017 года.

Как сообщал УНН, Госдума запретила денежные переводы из РФ в Украину через иностранные системы.