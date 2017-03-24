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Центральний банк Росії знизив облікову ставку

Центральний банк Росії знизив облікову ставку

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Рада директорів Банку Росії прийняла рішення знизити облікову ставку на чверть відсотка до рівня 9,75% річних через зменшення інфляції в країні, передає УНН з посиланням на прес-службу регулятора.

“Інфляція знижується швидше, ніж прогнозувалося. За оцінкою за перші двадцять днів березня, річні темпи приросту споживчих цін скоротилися до 4,3%, з 5,0% в січні 2017 року”, — йдеться в обґрунтуванні рішення.

За даними Центрального банку Росії, уповільненню інфляції сприяло зміцнення рубля на тлі більш високих, ніж очікувалося цін на нафту, збереження інтересу зовнішніх інвесторів до вкладень в російські активи, а також зниження премії за ризик.

У документі зроблений прогноз зростання валового внутрішнього продукту Росії на 1-1,5% за підсумками 2017 року та на 1-2% в 2018-2019 роках, з урахуванням поточної динаміки відновлювальних процесів і підвищення стійкості економіки країни до коливань зовнішньоекономічної кон’юнктури.

Зазначимо, наступне засідання ради директорів Банку Росії щодо рівня облікової ставки заплановане на 28 квітня 2017 року.

Як повідомляв УНН, Держдума заборонила грошові перекази з РФ в Україну через іноземні системи.

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