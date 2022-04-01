Центр противодействия дезинформации при СНБО: россия придумала новый фейк о "спецоперации"

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"На фоне частичного "вывода" российских подразделений с территории Киевской и Черниговской областей враг распространяет информацию о том, что якобы в ближайшее время "специальная операция" на территории Украины будет завершена, потому что россия и Украина достигнут договоренностей. Это фейк!" - указали в ЦПД.

Детали

Как отметили в ЦПД при СНБО, "во-первых, россия не "отводит" войска, оккупанты бегут, потому что получили жесткий отпор от Вооруженных сил Украины и нашего населения". "К тому же, враг перебрасывает свои силы на Донбасс и готовится нанести сокрушительный удар по территории нашей страны оттуда", - добавили в Центре.

"Во-вторых, не достигнуто никаких договоренностей между Украиной и рф", - подчеркнули в ЦПД при СНБО.

В центре отметили, что "все истории о якобы завершении "спецоперации" - лишь попытка избежать дальнейшего внедрения санкций против страны-агрессора".

"На самом деле оккупанты пытаются организовать на временно захваченных территориях непонятные структуры и ввести там в оборот рубль. Украина не отдаст свою территорию!" - подытожили в Центре противодействия дезинформации.

Ранее

29 марта в минобороны россии заявили, что сократят боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что слова об "отходе" войск рф с Киевского и Черниговского направлений - не отвод, а последствия работы украинских военных.