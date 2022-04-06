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Центр противодействия дезинформации при СНБО привел советы, как справиться с тоской по дому

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в Telegram привел несколько советов, каким образом справиться с тоской по дому, передает УНН.



Центр противодействия дезинформации при СНБО привел советы, как справиться с тоской по дому

Цитата

"Затянувшаяся война может вызвать усталость, уныние и апатию. Но не позволяйте войне поселиться внутри себя. Грусть за домом - это естественная реакция человека", - говорится в сообщении.

Как справиться с тоской по дому: 

• каждую эмоцию важно прожить, а не сдерживать внутри;

• приобретите вещь, что будет напоминать родной дом;

• старайтесь делать что-то важное для страны, друзей, знакомых и незнакомых, родных и чужих;

• делайте любые простые действия или упражнения, перезагрузка мозга упорядочивает мысли и успокаивает; 

• попробуйте создать новые смыслы, например, помогая другим людям; 

• ешьте, отдыхайте, двигайтесь;

• знакомьтесь и общайтесь с новыми людьми;

• мечтайте, что вы будете делать, когда будет безопасно и вернетесь домой.

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