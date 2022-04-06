Центр протидії дезінформації при РНБО навів поради, як впоратися з тугою за домівкою
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Центр протидії дезінформації при РНБО України у Telegram навів кілька порад, яким чином впоратись із тугою за домівкою, передає УНН.
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"Тривала війна може викликати втому, зневіру та апатію. Але не дозволяйте війні оселитися всередині себе. Смуток за домом - це природна реакція людини", - йдеться в повідомленні.
Як впоратись з тугою за домом:
• кожну емоцію важливо прожити, а не стримувати всередині;
• придбайте річ, що нагадуватиме рідний дім;
• намагайтеся робити щось важливе для країни, друзів, знайомих і незнайомих, рідних та чужих;
• робіть будь-які прості дії чи вправи, перезавантаження мозку впорядковує думки і заспокоює;
• спробуйте створити нові сенси, наприклад, допомагаючи іншим людям;
• їжте, відпочивайте, рухайтеся;
• знайомтеся та спілкуйтеся з новими людьми;
• мрійте, що ви робитимете, коли буде безпечно й повернетесь додому.
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