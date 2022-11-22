Центр Авдеевки утром поддался вражескому массированному артобстрелу - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Оккупационные войска сегодня утром накрыли центр Авдеевки Донецкой области. Обошлось без жертв. Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует УНН.
Цитата
«На Донецком направлении больше всего пострадала Авдеевка: ночью там были единичные прилеты, а утром – массированный артобстрел центра. По предварительной информации, без жертв», - говорится в сообщении Кириленко.
Детали
По информации Кириленко, на Горловском направлении громко было на станции Майорск Светлодарской громады, вблизи Парасковеевки, Яковловки, Раздолевки и Бахмутского в Соледарской громады и в окрестностях Торецкой громады. Информация о пострадавших не поступала.
На Лисичанском направлении снова массовые обстрелы Торского и Заречного в Лиманской громады - последствия устанавливают, указал он.
Дополнение
Российские войска убили за 21 ноября еще четырех гражданских в Донецкой области.