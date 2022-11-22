Центр Авдеевки утром поддался вражескому массированному артобстрелу - глава ОВА

Цитата



«На Донецком направлении больше всего пострадала Авдеевка: ночью там были единичные прилеты, а утром – массированный артобстрел центра. По предварительной информации, без жертв», - говорится в сообщении Кириленко.



Детали



По информации Кириленко, на Горловском направлении громко было на станции Майорск Светлодарской громады, вблизи Парасковеевки, Яковловки, Раздолевки и Бахмутского в Соледарской громады и в окрестностях Торецкой громады. Информация о пострадавших не поступала.

На Лисичанском направлении снова массовые обстрелы Торского и Заречного в Лиманской громады - последствия устанавливают, указал он.

Дополнение

Российские войска убили за 21 ноября еще четырех гражданских в Донецкой области.