Центр Авдіївки вранці зазнав ворожого масованого артобстрілу - голова ОВА

Цитата



«На Донецькому напрямку найбільше постраждала Авдіївка: вночі там були поодинокі прильоти, а зранку - масований артобстріл центру. За попередньою інформацією, без жертв», - ідеться у повідомленні Кириленка.



Деталі



За інформацією Кириленка, на Горлівському напрямку гучно було на станції Майорськ Світлодарської громади, поблизу Парасковіївки, Яковлівки, Роздолівки та Бахмутського у Соледарській громаді та на околицях Торецької громади. Інформація про постраждалих не надходила.

На Лисичанському напрямку знову були масові обстріли Торського і Зарічного в Лиманській громаді - наслідки встановлюють, вказав він.

Доповнення

Російські війська вбили за 21 листопада ще чотирьох цивільних у Донецькій області.