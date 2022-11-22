Центр Авдіївки вранці зазнав ворожого масованого артобстрілу - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Окупаційні війська сьогодні зранку накрили центр Авдіївки Донецької області вогнем з артилерії. Обійшлося без жертв. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує УНН.
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«На Донецькому напрямку найбільше постраждала Авдіївка: вночі там були поодинокі прильоти, а зранку - масований артобстріл центру. За попередньою інформацією, без жертв», - ідеться у повідомленні Кириленка.
Деталі
За інформацією Кириленка, на Горлівському напрямку гучно було на станції Майорськ Світлодарської громади, поблизу Парасковіївки, Яковлівки, Роздолівки та Бахмутського у Соледарській громаді та на околицях Торецької громади. Інформація про постраждалих не надходила.
На Лисичанському напрямку знову були масові обстріли Торського і Зарічного в Лиманській громаді - наслідки встановлюють, вказав він.
Доповнення
Російські війська вбили за 21 листопада ще чотирьох цивільних у Донецькій області.