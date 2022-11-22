Донеччина: росіяни вбили ще чотирьох цивільних
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Російські війська вбили за 21 листопада ще чотирьох цивільних у Донецькій області. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у вівторок, 22 листопада, у Telegram, пише УНН.
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"За 21 листопада росіяни вбили 4 цивільних на Донеччині: у Бахмуті, Георгіївці, Кураховому та Петрівці. Ще 4 людини в області зазнали поранень", - повідомив Кириленко.
Деталі
За повідомленням, з 24 лютого росіяни вбили 1220 мирних жителів Донецької області, поранили ще 2620.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
Генштаб інформував днями, що найскладніша ситуація на сході, за тиждень відбулося понад 500 бойових зіткнень.