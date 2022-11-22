Донеччина: росіяни вбили ще чотирьох цивільних

Цитата

"За 21 листопада росіяни вбили 4 цивільних на Донеччині: у Бахмуті, Георгіївці, Кураховому та Петрівці. Ще 4 людини в області зазнали поранень", - повідомив Кириленко.

Деталі

За повідомленням, з 24 лютого росіяни вбили 1220 мирних жителів Донецької області, поранили ще 2620.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Доповнення

Генштаб інформував днями, що найскладніша ситуація на сході, за тиждень відбулося понад 500 бойових зіткнень.