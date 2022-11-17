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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 58281 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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Найскладніша ситуація на сході, за тиждень відбулося понад 500 бойових зіткнень - Генштаб

Найскладніша ситуація на сході, за тиждень відбулося понад 500 бойових зіткнень - Генштаб

Київ • УНН

 • 224089 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Наразі противник намагається взяти контроль над Донецькою областю і лише за останній тиждень у цьому районі відбулося понад 500 бойових зіткнень. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України Олексій Громов, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Найскладніша обстановка залишається на сході нашої країни, де противник все ж таки намагається вийти на адміністративні кордони Донецької області. Лише з минулої п'ятниці в цьому районі відбулося понад 500 бойових зіткнень з противником», – повідомив Громов.

Нагадаємо

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що “потужні бої” тривають поблизу Сватового, Кремінної та Білогорівки, над якою російські війська намагаються відновити контроль.

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