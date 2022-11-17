Найскладніша ситуація на сході, за тиждень відбулося понад 500 бойових зіткнень - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Наразі противник намагається взяти контроль над Донецькою областю і лише за останній тиждень у цьому районі відбулося понад 500 бойових зіткнень. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України Олексій Громов, передає кореспондент УНН.
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«Найскладніша обстановка залишається на сході нашої країни, де противник все ж таки намагається вийти на адміністративні кордони Донецької області. Лише з минулої п'ятниці в цьому районі відбулося понад 500 бойових зіткнень з противником», – повідомив Громов.
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