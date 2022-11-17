Найскладніша ситуація на сході, за тиждень відбулося понад 500 бойових зіткнень - Генштаб

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«Найскладніша обстановка залишається на сході нашої країни, де противник все ж таки намагається вийти на адміністративні кордони Донецької області. Лише з минулої п'ятниці в цьому районі відбулося понад 500 бойових зіткнень з противником», – повідомив Громов.

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Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що “потужні бої” тривають поблизу Сватового, Кремінної та Білогорівки, над якою російські війська намагаються відновити контроль.