Самая сложная ситуация на востоке, за неделю произошло более 500 боевых столкновений - Генштаб

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«Самая сложная обстановка остается на востоке нашей страны, где противник все же пытается выйти на административные границы Донецкой области. Лишь с минувшей пятницы в этом районе произошло более 500 боевых столкновений с противником», – сообщил Громов.

Напомним

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что “мощные бои” продолжаются вблизи Сватового, Кременной и Белогоровки, над которой российские войска пытаются восстановить контроль.