Самая сложная ситуация на востоке, за неделю произошло более 500 боевых столкновений - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В настоящее время противник пытается взять контроль над Донецкой областью и только за последнюю неделю в этом районе произошло более 500 боевых столкновений. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Алексей Громов, передает корреспондент УНН.
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«Самая сложная обстановка остается на востоке нашей страны, где противник все же пытается выйти на административные границы Донецкой области. Лишь с минувшей пятницы в этом районе произошло более 500 боевых столкновений с противником», – сообщил Громов.
Напомним
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что “мощные бои” продолжаются вблизи Сватового, Кременной и Белогоровки, над которой российские войска пытаются восстановить контроль.