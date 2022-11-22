Донецкая область: россияне убили еще четырех гражданских
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Российские войска убили за 21 ноября еще четырех гражданских в Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко во вторник, 22 ноября, в Telegram, пишет УНН.
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"За 21 ноября россияне убили 4 гражданских в Донецкой области: в Бахмуте, Георгиевке, Курахово и Петровке. Еще 4 человека в области получили ранения", - сообщил Кириленко.
Детали
По сообщению, с 24 февраля россияне убили 1220 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 2620.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Дополнение
Генштаб информировал на днях, что самая сложная ситуация на востоке, за неделю произошло более 500 боевых столкновений.