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Донецкая область: россияне убили еще четырех гражданских

Киев • УНН

 • 290325 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Российские войска убили за 21 ноября еще четырех гражданских в Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко во вторник, 22 ноября, в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"За 21 ноября россияне убили 4 гражданских в Донецкой области: в Бахмуте, Георгиевке, Курахово и Петровке. Еще 4 человека в области получили ранения", - сообщил Кириленко.

Детали

По сообщению, с 24 февраля россияне убили 1220 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 2620.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

Генштаб информировал на днях, что самая сложная ситуация на востоке, за неделю произошло более 500 боевых столкновений.

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