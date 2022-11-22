Донецкая область: россияне убили еще четырех гражданских

Цитата

"За 21 ноября россияне убили 4 гражданских в Донецкой области: в Бахмуте, Георгиевке, Курахово и Петровке. Еще 4 человека в области получили ранения", - сообщил Кириленко.

Детали

По сообщению, с 24 февраля россияне убили 1220 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 2620.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

Генштаб информировал на днях, что самая сложная ситуация на востоке, за неделю произошло более 500 боевых столкновений.