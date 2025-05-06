Цены на золото выросли до двухнедельного максимума во вторник, поскольку угрозы введения пошлин со стороны президента США Дональда Трампа повысили спрос на актив-убежище, тогда как политическое решение Федеральной резервной системы на этой неделе также было в центре внимания, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Спотовая цена на золото выросла на 1,2% до 3372,01 долл. США за унцию за 08:10 по Гринвичу (11:10 по Киеву) после достижения наивысшего уровня с 22 апреля ранее во время сессии.

Фьючерсы на золото в США выросли на 1,7% до 3379,10 долл. США.

"Структурные факторы, которые поддерживали золото в последние недели, все еще присутствуют - торговая напряженность не устранена, беспокойство долларом как резервной валютой", - сказал аналитик UBS Джованни Стауново.

"Мы все еще ждем, что золото снова протестирует отметку 3500 долларов в этом году", - указал он.

В воскресенье Трамп объявил о введении 100% пошлины на фильмы, снятые за рубежом, но раскрыл мало подробностей о том, как будет работать такой сбор.

В понедельник президент США заявил, что намерен объявить о введении фармацевтических пошлин в течение следующих двух недель.

Золото, которое используется как безопасное средство сбережения во времена политической и финансовой неопределенности, достигло исторического максимума в 3500,05 долларов за унцию в прошлом месяце, чему способствовали покупки центральным банком, опасения тарифной войны и сильный инвестиционный спрос.

Золото впервые поднялись в цене выше $3500

Хотя ожидается, что ФРС США сохранит ставки на прежнем уровне в среду, комментарии главы ведомства Джерома Павелла будут внимательно отслеживаться, чтобы узнать, как будет меняться ставка центрального банка.

"Поскольку ожидается сохранение ставки, внимание будет обращено на то, как политики оценивают растущие тарифные риски и их последствия для прогноза ставки во второй половине года", - сказал стратег рынка IG Еп Джун Ронг.

Трейдеры закладывают в цены 75 базисных пунктов смягчения ставки в этом году, и первый шаг возможен в июле, показали данные LSEG.

Спотовое серебро выросло в цене на 1,3% до 32,92 долларов за унцию, платина выросла на 1,7% до 975,75 долларов, а палладий вырос на 0,8% до 948 долларов.