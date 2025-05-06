Цены на золото выросли до двухнедельного максимума

$41.600.11
47.190.13
ukenru
Нападение собаки в Броварах: дети вернулись к учебе, животное обследуют на бешенство
Эксклюзив
10:24 • 9002 просмотра

Нападение собаки в Броварах: дети вернулись к учебе, животное обследуют на бешенство

Эксклюзив
09:43 • 26837 просмотра

Ватикан готовится избирать Папу: стоит ли Украине возлагать надежды на преемника Франциска

08:22 • 27794 просмотра

Фридрих Мерц не был избран новым канцлером Германии

Эксклюзив
07:11 • 35434 просмотра

Парни напихивают себе карманы: в аграрном комитете Рады заинтересовались схемами в Госзембанке

05:57 • 68558 просмотра

Что подарить на День матери: лучшие идеи подарков

6 мая, 04:48 • 41186 просмотра

День пехоты ВСУ: роль пехотинцев во время войны против рф

Эксклюзив
6 мая, 04:00 • 38064 просмотра

Кабмин до сих пор не владеет результатами аудита НАБУ: работа Комиссии продолжается уже более полугода

Эксклюзив
5 мая, 14:12 • 56871 просмотра

Миссия остаться. Эксперт объяснил, почему Дума прибегает к манипуляциям по законопроекту о реформе АРМА

5 мая, 08:41 • 128711 просмотра

Курская операция достигла большинства поставленных целей - Сырский

Эксклюзив
5 мая, 06:29 • 201800 просмотра

Нарушение дыхания во сне: как распознать, диагностировать и лечить апноэ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+12°
2.6м/с
53%
750 мм
Популярные новости

"Сегодня наступления не будет": бойцы ВСУ сорвали попытку продвижения оккупантов на Покровском направлении

6 мая, 02:03 • 39212 просмотра

Ракетный корабль с "Калибрами" вышел из акватории Черного моря - ВМС ВСУ

6 мая, 03:22 • 44374 просмотра

Netflix выпустил тизер финального сезона "Игры в кальмара": дата выхода

05:16 • 41791 просмотра

Met Gala 2025: знаменитости поразили образами, Рианна объявила о третьей беременности

05:59 • 23116 просмотра

Ford оценивает убытки в 1,5 млрд долларов в 2025 году из-за пошлин Трампа

08:09 • 25772 просмотра
публикации

Ватикан готовится избирать Папу: стоит ли Украине возлагать надежды на преемника Франциска
Эксклюзив

09:43 • 26825 просмотра

Что подарить на День матери: лучшие идеи подарков

05:57 • 68548 просмотра

Наука, которая кормит Украину: как развитие украинского животноводства обеспечивает продовольственную безопасность государства?

5 мая, 13:53 • 102840 просмотра

Нарушение дыхания во сне: как распознать, диагностировать и лечить апноэ
Эксклюзив

5 мая, 06:29 • 201798 просмотра

Неделя глубоких перемен и творческих возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 5–11 мая
Эксклюзив

5 мая, 06:08 • 194743 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Игорь Терехов

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Великобритания

Китай

Реклама
УНН Lite

Тимоти Шаламе пропустил Met Gala ради игры НБА, пока Кайли Дженнер блистала на мероприятии

09:05 • 11406 просмотра

Met Gala 2025: знаменитости поразили образами, Рианна объявила о третьей беременности

05:59 • 23375 просмотра

Netflix выпустил тизер финального сезона "Игры в кальмара": дата выхода

05:16 • 42047 просмотра

Бывший муж блогерши Саши Бо женится во второй раз

5 мая, 20:19 • 21163 просмотра

Шон Пенн: Трамп, как "ревнивый убийца", может уничтожить мир из-за собственных амбиций

5 мая, 08:45 • 85461 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Телеграмма

Нью-Йорк Таймс

Вашингтон Пост

Нефть марки Brent

Цены на золото выросли до двухнедельного максимума

Киев • УНН

 • 2722 просмотра

Угрозы Трампа по поводу пошлин повысили спрос на золото как актив-убежище, подняв цены до двухнедельного максимума. Внимание также приковано к решению ФРС относительно учетной ставки.

Цены на золото выросли до двухнедельного максимума

Цены на золото выросли до двухнедельного максимума во вторник, поскольку угрозы введения пошлин со стороны президента США Дональда Трампа повысили спрос на актив-убежище, тогда как политическое решение Федеральной резервной системы на этой неделе также было в центре внимания, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Спотовая цена на золото выросла на 1,2% до 3372,01 долл. США за унцию за 08:10 по Гринвичу (11:10 по Киеву) после достижения наивысшего уровня с 22 апреля ранее во время сессии.

Фьючерсы на золото в США выросли на 1,7% до 3379,10 долл. США.

"Структурные факторы, которые поддерживали золото в последние недели, все еще присутствуют - торговая напряженность не устранена, беспокойство долларом как резервной валютой", - сказал аналитик UBS Джованни Стауново.

"Мы все еще ждем, что золото снова протестирует отметку 3500 долларов в этом году", - указал он.

В воскресенье Трамп объявил о введении 100% пошлины на фильмы, снятые за рубежом, но раскрыл мало подробностей о том, как будет работать такой сбор.

В понедельник президент США заявил, что намерен объявить о введении фармацевтических пошлин в течение следующих двух недель.

Золото, которое используется как безопасное средство сбережения во времена политической и финансовой неопределенности, достигло исторического максимума в 3500,05 долларов за унцию в прошлом месяце, чему способствовали покупки центральным банком, опасения тарифной войны и сильный инвестиционный спрос.

Золото впервые поднялись в цене выше $350022.04.25, 18:11 • 6812 просмотров

Хотя ожидается, что ФРС США сохранит ставки на прежнем уровне в среду, комментарии главы ведомства Джерома Павелла будут внимательно отслеживаться, чтобы узнать, как будет меняться ставка центрального банка.

"Поскольку ожидается сохранение ставки, внимание будет обращено на то, как политики оценивают растущие тарифные риски и их последствия для прогноза ставки во второй половине года", - сказал стратег рынка IG Еп Джун Ронг.

Трейдеры закладывают в цены 75 базисных пунктов смягчения ставки в этом году, и первый шаг возможен в июле, показали данные LSEG.

Спотовое серебро выросло в цене на 1,3% до 32,92 долларов за унцию, платина выросла на 1,7% до 975,75 долларов, а палладий вырос на 0,8% до 948 долларов.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Федеральная резервная система
Reuters
Дональд Трамп
Соединенные Штаты
Brent
$61.90
Bitcoin
$93,944.40
S&P 500
$5,675.17
Tesla
$281.41
Газ TTF
$34.39
Золото
$3,391.05
Ethereum
$1,797.72