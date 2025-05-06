Ціни на золото зросли до двотижневого максимуму у вівторок, оскільки погрози введення мит з боку президента США Дональда Трампа підвищили попит на актив-притулок, тоді як політичне рішення Федеральної резервної системи цього тижня також було у центрі уваги, повідомляє Reuters, пише УНН.

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Спотова ціна на золото зросла на 1,2% до 3372,01 дол. США за унцію за 08:10 за Гринвічем (11:10 за Києвом) після досягнення найвищого рівня з 22 квітня раніше під час сесії.

Ф'ючерси на золото у США зросли на 1,7% до 3379,10 дол. США.

"Структурні фактори, які підтримували золото в останні тижні, все ще присутні - торговельна напруженість не усунута, занепокоєння доларом як резервною валютою", - сказав аналітик UBS Джованні Стауново.

"Ми все ще чекаємо, що золото знову протестує позначку 3500 доларів цього року", - вказав він.

У неділю Трамп оголосив про введення 100% мита на фільми, зроблені за кордоном, але розкрив мало подробиць про те, як працюватиме такий збір.

У понеділок президент США заявив, що має намір оголосити про запровадження фармацевтичних мит протягом наступних двох тижнів.

Золото, яке використовується як безпечний засіб заощадження за часів політичної та фінансової невизначеності, досягло історичного максимуму в 3500,05 доларів за унцію минулого місяця, чому сприяли купівлі центральним банком, побоювання тарифної війни та сильний інвестиційний попит.

Золото вперше піднялися в ціні вище $3500

Хоча очікується, що ФРС США збереже ставки на колишньому рівні в середу, коментарі очільника відомства Джерома Павелла уважно відстежуватимуться, щоб дізнатися, як змінюватиметься ставка центрального банку.

"Оскільки очікується збереження ставки, увага буде звернена на те, як політики оцінюють зростаючі тарифні ризики та їх наслідки для прогнозу ставки у другій половині року", - сказав стратег ринку IG Єп Джун Ронг.

Трейдери закладають у ціни 75 базисних пунктів пом'якшення ставки цього року, і перший крок можливий у липні, показали дані LSEG.

Спотове срібло зросло в ціні на 1,3% до 32,92 доларів за унцію, платина зросла на 1,7% до 975,75 доларів, а паладій зріс на 0,8% до 948 доларів.