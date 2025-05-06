Ціни на золото зросли до двотижневого максимуму

$41.600.11
47.190.13
ukenru
Напад собаки в Броварах: діти повернулись до навчання, тварину обстежать на сказ
Ексклюзив
10:24 • 9154 перегляди

Напад собаки в Броварах: діти повернулись до навчання, тварину обстежать на сказ

Ексклюзив
09:43 • 27105 перегляди

Ватикан готується обирати Папу: чи варто Україні покладати надії на наступника Франциска

08:22 • 27933 перегляди

Фрідріх Мерц не був обраний новим канцлером Німеччини

Ексклюзив
07:11 • 35568 перегляди

Хлопці напихають собі кишені: в аграрному комітеті Ради зацікавились схемами у Держзембанку

05:57 • 68791 перегляди

Що подарувати на День матері: найкращі ідеї подарунків

6 травня, 04:48 • 41258 перегляди

День піхоти ЗСУ: роль піхотинців під час війни проти рф

Ексклюзив
6 травня, 04:00 • 38104 перегляди

Кабмін досі не володіє результатами аудиту НАБУ: робота Комісії триває вже понад пів року

Ексклюзив
5 травня, 14:12 • 56873 перегляди

Місія залишитись. Експерт пояснив, чому Дума вдається до маніпуляцій щодо законопроєкту про реформу АРМА

5 травня, 09:24 • 176458 перегляди

Заборонено в'їзд в Україну: що відомо про ультраправого переможця першого туру виборів у Румунії Сіміона

5 травня, 08:41 • 128739 перегляди

Курська операція досягла більшості поставлених цілей - Сирський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+12°
2.6м/с
53%
750 мм
Популярнi новини

"Сьогодні наступу не буде": бійці ЗСУ зірвали спробу просування окупантів на Покровському напрямку

6 травня, 02:03 • 39212 перегляди

Ракетний корабель з "Калібрами" вийшов з акваторії Чорного моря - ВМС ЗСУ

6 травня, 03:22 • 44374 перегляди

Netflix випустив тизер фінального сезону "Гри в кальмара": дата виходу

05:16 • 41791 перегляди

Met Gala 2025: знаменитості вразили образами, Ріанна оголосила про третю вагітність

05:59 • 23116 перегляди

Ford оцінює збитки у 1,5 млрд доларів у 2025 році через мита Трампа

08:09 • 25772 перегляди
Публікації

Ватикан готується обирати Папу: чи варто Україні покладати надії на наступника Франциска
Ексклюзив

09:43 • 27120 перегляди

Що подарувати на День матері: найкращі ідеї подарунків

05:57 • 68804 перегляди

Наука, що годує Україну: як розвиток українського тваринництва забезпечує продовольчу безпеку держави?

5 травня, 13:53 • 102954 перегляди

Заборонено в'їзд в Україну: що відомо про ультраправого переможця першого туру виборів у Румунії Сіміона

5 травня, 09:24 • 176464 перегляди

Порушення дихання уві сні: як розпізнати, діагностувати та лікувати апное
Ексклюзив

5 травня, 06:29 • 201876 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Олег Синєгубов

Володимир Зеленський

Ігор Терехов

Кейр Стармер

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Сполучене Королівство

Китай

Реклама
УНН Lite

Тімоті Шаламе пропустив Met Gala заради гри НБА, поки Кайлі Дженнер сяяла на заході

09:05 • 11444 перегляди

Met Gala 2025: знаменитості вразили образами, Ріанна оголосила про третю вагітність

05:59 • 23542 перегляди

Netflix випустив тизер фінального сезону "Гри в кальмара": дата виходу

05:16 • 42212 перегляди

Колишній чоловік блогерки Саші Бо одружується вдруге

5 травня, 20:19 • 21196 перегляди

Шон Пенн: Трамп, як "ревнивий вбивця", може знищити світ через власні амбіції

5 травня, 08:45 • 85493 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Telegram

The New York Times

The Washington Post

Нафта марки Brent

Ціни на золото зросли до двотижневого максимуму

Київ • УНН

 • 2826 перегляди

Погрози Трампа щодо мит підвищили попит на золото як актив-притулок, піднявши ціни до двотижневого максимуму. Увага також прикута до рішення ФРС щодо облікової ставки.

Ціни на золото зросли до двотижневого максимуму

Ціни на золото зросли до двотижневого максимуму у вівторок, оскільки погрози введення мит з боку президента США Дональда Трампа підвищили попит на актив-притулок, тоді як політичне рішення Федеральної резервної системи цього тижня також було у центрі уваги, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Спотова ціна на золото зросла на 1,2% до 3372,01 дол. США за унцію за 08:10 за Гринвічем (11:10 за Києвом) після досягнення найвищого рівня з 22 квітня раніше під час сесії.

Ф'ючерси на золото у США зросли на 1,7% до 3379,10 дол. США.

"Структурні фактори, які підтримували золото в останні тижні, все ще присутні - торговельна напруженість не усунута, занепокоєння доларом як резервною валютою", - сказав аналітик UBS Джованні Стауново.

"Ми все ще чекаємо, що золото знову протестує позначку 3500 доларів цього року", - вказав він.

У неділю Трамп оголосив про введення 100% мита на фільми, зроблені за кордоном, але розкрив мало подробиць про те, як працюватиме такий збір.

У понеділок президент США заявив, що має намір оголосити про запровадження фармацевтичних мит протягом наступних двох тижнів.

Золото, яке використовується як безпечний засіб заощадження за часів політичної та фінансової невизначеності, досягло історичного максимуму в 3500,05 доларів за унцію минулого місяця, чому сприяли купівлі центральним банком, побоювання тарифної війни та сильний інвестиційний попит.

Золото вперше піднялися в ціні вище $350022.04.25, 18:11 • 6812 переглядiв

Хоча очікується, що ФРС США збереже ставки на колишньому рівні в середу, коментарі очільника відомства Джерома Павелла уважно відстежуватимуться, щоб дізнатися, як змінюватиметься ставка центрального банку.

"Оскільки очікується збереження ставки, увага буде звернена на те, як політики оцінюють зростаючі тарифні ризики та їх наслідки для прогнозу ставки у другій половині року", - сказав стратег ринку IG Єп Джун Ронг.

Трейдери закладають у ціни 75 базисних пунктів пом'якшення ставки цього року, і перший крок можливий у липні, показали дані LSEG.

Спотове срібло зросло в ціні на 1,3% до 32,92 доларів за унцію, платина зросла на 1,7% до 975,75 доларів, а паладій зріс на 0,8% до 948 доларів.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Федеральна резервна система
Reuters
Дональд Трамп
Сполучені Штати
Brent
$61.90
Bitcoin
$93,944.40
S&P 500
$5,675.17
Tesla
$281.41
Газ TTF
$34.39
Золото
$3,391.05
Ethereum
$1,797.72