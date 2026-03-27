$43.880.0150.850.04
ukenru
Цены на нефть на пути к самому резкому недельному падению за 6 месяцев

Киев • УНН

 • 1572 просмотра

Стоимость Brent и WTI снизилась после обещания Дональда Трампа приостановить атаки на энергоблоки Ирана. Нефть марки Brent упала до 107,17 доллара.

Цены на нефть упали в пятницу и были на пути к самому резкому недельному падению за шесть месяцев после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры о прекращении войны с Ираном идут хорошо, и что он приостановит атаки на энергетические электростанции страны на 10 дней, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 84 цента, или на 0,8%, до 107,17 доллара за баррель по состоянию на 03:53 GMT (05:53 по Киеву), в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate потеряли 1,02 доллара, или 1,1%, до 93,46 доллара за баррель, сократив рост, который наблюдался на предыдущей позитивной сессии.

Оба бенчмарка подешевели на 4,6% в недельном измерении, несмотря на рост Brent на 5,7% и WTI на 4,6% в четверг на фоне опасений дальнейшей эскалации войны.

"Несмотря на разговоры о деэскалации, цены на нефть зависят от продолжительности войны, а не только заголовков. Любые прямые убытки нефтяной инфраструктуры или затяжной конфликт могут заставить рынки быстро пересмотреть цены в сторону повышения", - сказала Приянка Сачдева, аналитик Phillip Nova.

Трамп приостановил удары по энергетическим объектам Ирана до 6 апреля26.03.26, 22:32 • 5938 просмотров

В то время как Трамп объявил о приостановке атак на энергетическую инфраструктуру Ирана, США также направили тысячи военнослужащих на Ближний Восток, и Трамп рассматривает возможность использования сухопутных войск для захвата стратегически важного нефтяного центра Ирана - острова Харг, пишет издание.

Иран наращивает оборону острова Харг для защиты от потенциальной наземной операции США - СМИ26.03.26, 14:17 • 3956 просмотров

Иранский чиновник заявил, что предложение США из 15 пунктов, переданное Тегерану Пакистаном, было "односторонним и несправедливым".

Война привела к сокращению мировых поставок нефти на 11 миллионов баррелей в сутки, при этом Международное энергетическое агентство назвало этот кризис худшим, чем два нефтяных кризиса 1970-х годов и российско-украинская война за газ вместе взятые.

Война с Ираном стала самой большой угрозой для энергетики в истории - МЭА20.03.26, 20:10 • 6777 просмотров

Аналитики Macquarie Group заявили, что если война начнет затихать в ближайшее время, цены на нефть быстро упадут в течение ближайших месяцев, но все еще останутся на довоенном уровне. Однако, по их словам, цены могут вырасти до 200 долларов, если война затянется до конца июня.

Команда Трампа изучает, что будет означать скачок цен на нефть до $200 - Bloomberg26.03.26, 12:43 • 4784 просмотра

"С каждым днем рыночное давление нарастает. Страны Азии используют резервные запасы и взвешивают возможные корректировки спроса", - сказал Мукеш Сахдев, основатель и генеральный директор австралийской консалтинговой компании XAnalysts.

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Нефть марки Brent
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран